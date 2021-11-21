Taraftarlardan Mert Hakan'a derbi öncesi motivasyon!

Fenerbahçe'de, bugün oynanacak Galatasaray derbisinin banko isimlerinden birisi Mert Hakan Yandaş olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Taraftarlardan Mert Hakan'a derbi öncesi motivasyon!
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21 Kasım 2021 10:51
Sari-Lacivertli kulüpte en formda dönemini yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray derbisine son derece iyi hazırlandığı ve özel olarak motive olduğu öğrenildi.

TARAFTAR ARKASINDA

Takımın son durumunu yakından takip eden Sari Lacivertli taraftarlar da sanal alemden Mert Hakan'a cesaret verici ve motive edici mesajlar gönderiyorlar.

Mesajlarda "Sıran geldi Mert Hakan. Gerçek Fenerli olman için işte sana fırsat", "Haydi Mert sahne senin", "Oynadığın zaman en iyisi sensin. Göster artık kendini", "Tam zamanı Mert Hakan" gibi ifadeler kullanıldı.

Mert Hakan Yandaş, bugünkü kritik derbide hem ofansif hem de defansif anlamda Fenerbahçe'nin en kritik isimlerinden bir tanesi olacak ve Sosa ile birlikte orta sahayı kontrol edecek.


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