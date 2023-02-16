Taraftarlar atkı ve berelerini koltuklarında bıraktı

Trabzonspor - Basel maçını tribünde izleyen taraftarlar atkı ve berelerini depremzedelere yardım amacıyla tribünlerde bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taraftarlar atkı ve berelerini koltuklarında bıraktı
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16 Şubat 2023 23:12
Trabzonspor'un Basel'i konuk ettiği karşılaşmanın bitiminin ardından stattan yapılan anonsla tribündeki taraftarlar, bulundukları yere atkı ve berelerini bıraktı. Daha sonra toplanan atkı ve bereler, deprem bölgesine gönderilecek.

Bu arada Karşılaşmayı 26 bin 200 taraftar izledi.

Almanya hazırlık maçı



Trabzonspor'un, deprem bölgesine yardım amacıyla 27 Şubat'ta Almanya'da hazırlık maçı planladığı belirtildi.

23 Şubat'ta Basel ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, daha sonra Almanya'ya geçerek Fortuna Dusseldorf ile hazırlık maçı oynadıktan sonra Trabzon'a dönecek.

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