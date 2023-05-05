Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi takımda moralleri düzeltme adına yapılan taraftara açık antrenman organizasyonu, etkisini çok kısa süre içinde gösterdi.



Taraftarların idmanda yarattığı atmosfer ve oyunculara gösterdiği sevgi, Florya'da son derece pozitif izler bırakmış durumda. Öyle ki, oyuncuların dünkü antrenmanda çok daha istekli ve hırslı çalıştığı gelen haberler arasında. Böylece Galatasaray'da, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kaybedilen 5 puanla birlikte ortaya çıkan kara bulutlar da dağılmış oldu. Sarı- Kırmızılılar tamamen pazartesi günü oynanacak kritik Başakşehir sınavına konsantre olmuş durumda



Değişiklik rafa kalkabilir



Taraftarların desteği, son haftaların formsuz isimlerini de harekete geçirdi. Özellikle Sergio Oliveira ile Dries Mertens'in, tribünden gelen sıcak ilgi karşısında çok memnun kaldığı ve forma için tekrar savaşmaya başladığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk da takımda ortaya çıkan bu havadan dolayı mutlu. Başarılı çalıştırıcı, ilk 11'de yapmayı planladığı radikal değişiklikleri sonraki haftalara ötelemeyi düşünüyor. Buruk'un, kurmaylarıyla beraber kadro planlamasını yeniden gözden geçireceği bildirildi.



