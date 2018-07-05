Taraftarın Eray İşcan tepkisi

Galatasaray'da sözleşmesi biten kaleci Eray İşçan ile 2 yıllık yeni sözleşme yapılması kararı alındı.Dünkü antrenmanda yer alan Eray İşcan'ı gören Galatasaray taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşcan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.Eray, 5 sezonda sadece 17 maçta oynadı. Öte yandan kaleci transferi için Fatih Öztürk'ün de ismi geçiyor.