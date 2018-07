- "Futbolcularımız formalarının hakkını verecektir"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden'un asbaşkanı ve basın sözcüsü, önlerine büyük hedefler koymadıklarını, emin adımlarla her sezonu bitirmeyi planladıklarını söyledi.Gündüz yaptığı açıklamada, takımın Düzce'de kampta olduğunu ve yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Hedeflerinin her sezon ligi bir önceki sezon göre üst sıralarda tamamlamak olduğunu kaydeden Gündüz, bu süreçte Avrupa kupaları veya şampiyonluk gibi bir amaçlarının bulunmadığını aktardı.Gündüz, Avrupa kupalarına katılmak için takımların her şeyinin oturmuş olması gerektiğini savunarak, "Bunların başında altyapı ve tesisleşmenin tam oturması lazım. Avrupa'ya giden takımlar ligden düşme adayı oldular genelde. Bunun nedeni ise kadronun arkasında iyi alternatiflerin bulunmaması geliyor. Bu tür hedefleri koymak için kurumsal altyapının tamamlanıp, kadroların sağlam olması gerekir." diye konuştu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüp borçlanmasıyla ilgili tutarın artık dönemin kulüp yöneticilerinden tahsil edeceği söylentilerini duyduklarını ve buna çok sevindiklerini dile getiren Gündüz, bu sayede menajer ve kulüp ilişkilerinin sınırlanacağını kaydetti.Kendilerinin geçen yıl olduğu gibi bu sezon da bütçe konusunda disiplinden ödün vermeyeceklerinin altını çizen Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:"Kur farkı olmasaydı çok cüzi bir borcumuz olacaktı. Biz sağlam ve emin adımlarla nasıl gideriz hep bunu düşünüyoruz. Bu politikamızdan da asla ödün vermeyeceğiz. Taraftarlarımız bize, 'Yıldız oyuncu almıyoruz, herkes transfer yapıyor biz neden yapmıyoruz' diye kızmasın. Transferde takıma katkı sağlayacak oyuncuları izliyoruz ve anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız emin olsun geçen yıl olduğu gibi bu sene de futbolcularımız formalarının hakkını vererek çok güzel oyunlar sergileyeceklerdir."