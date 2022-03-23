Taraftarı, Adana Demirspor'u yalnız bırakmıyor!

Adana Demirspor , Süper Lig'deki ilk yılında ses getiriyor.



Mavi-Lacivertliler sahadaki başarılı sonuçlarının yanı sıra tribünde de görevini yerine getiriyor. Taraftarı Adana Demirspor'u bu yolda asla yalnız bırakmıyor.



Son hafta verilerine göre en fazla izlenen 35.397 taraftar ile Fenerbahçe-Konyaspor maçı oldu. İkinci ise 14.670 taraftar ile Adana Demirspor-Başakşehir karşılaşması oldu. (Adana 5 Ocak)





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