TARAFTARI KESMEDİ

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ

FELIPE CAICEDO KİMDİR?

"Basel'de oynarken teknik direktörüm beni sağ kanatta oynatıyordu. Ben de futbol oynamak istiyordum, bu role alıştım. Elbette, merkez forvet olarak daha rahatım. Ancak, sağ kanatta da oynayabiliyorum. Takım için nerede faydalı olacaksam, orada oynarım."

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ OKUDU

Zorlu bir çocukluk geçiren Caicedo, Ekvador'dan İsviçre'ye gittikten sonra üniversite okumaya karar verdi ve yazılımcı oldu. Bilgisayarlara çok ilgili olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Bilgisayarlar için deliriyordum ve İsviçre'de bilgisayar üzerine üniversite okudum ve mezun oldum. Annem bunun için çok mutlu oldu. Basel'e gitmek benim için inanılmazdı" ifadelerini kullanıyor.

- 185 kez forvet

- 13 kez sağ kanat

- 7 kez sol kanat

- 1 kez forvet arkası

Manchester City

Espanyol

Lokomotiv Moskova

Basel

Lazio

Levante

Malaga

Sporting

Al-Jazira

FELIPE CAICEDO KİMDİR?

5 Eylül 1988

Ekvador

: Guayaquil

30

1,83

: Santrfor

Sağ

: Lazio

30 Haziran 2020

: 68 maç 22 gol

2.5 milyon Euro

17 maç 2 gol 3 asist

Alan ve Pato'yu Dubai'de bırakan sarı-kırmızılı yetkililer 30 yaşında olan ve bu sezon sadece 2 gol atan Ekvadorlu futbolcu için 3 milyon avroluk teklif yaptı.Ağustos ayından bu yana santrfor transferi yapmaya çalışan Galatasaray henüz resmî olarak bir golcüyü kadrosuna katamadı. Pato ve Alan için Dubai'de görüşmeler yapan ve Türkiye'ye eli boş dönen Galatasaraylı yetkililerden Şükrü Hanedar akabinde İtalya'ya uçmuştu. Hanedar'ın Çizme'de Lazio kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın hedefindeki isim ise Felipe Caicedo.Teknik direktör Fatih Terim'in önceliğindeki golcüleri getirmeyi başaramayan sarı-kırmızılılar Lazio'nun 30 yaşındaki forveti için İtalyanlara 3 milyon avro teklif yaptı.Bu sezon yalnızca 2 gol atan Ekvadorlu futbolcuyla ilgili girişim ise taraftarların tepkisini çekti. Yönetimden daha havalı bir isim bekleyen taraftalar yalnızca iki gol atabilen bir ismin G.Saray'a ilaç olamayacağı görüşünde...Daha önce Espanyol, L. Moskova, M. City gibi kulüplerde de forma giyen Caicedo, sol ayaklı ve mücadeleci özelliğiyle dikkat çekiyor. Daha fazla süre almak için başka bir takıma gitmeyi isteyen Ekvadorlu forvetin Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Hanedar'ın Lazio ile anlaşıp transfere nokta koyması bekleniyor.