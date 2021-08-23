Taraftar sahaya indi, maç durdu!

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya ile Nice'in karşı karşıya geldiği maçta büyük olaylar çıktı.Mücadelenin 74. dakikasında Marsilya'da Dimitri Payet'in kendisine atılan şişeyi tribünlere geri fırlatmasının ardından Nice taraftarı sahaya indi ve büyük bir karmaşa yaşandı.Güvenlik zaafiyetinin yaşandığı karşılaşmada iki takım oyuncuları ve teknik ekipler arasında kavga çıktı.Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından takımlar soyunma odasına gitti ve maç durdu. Yapılan görüşmelerin ardından karşılaşma ertelendi.Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de sahada olduğu karşılaşma durduğu sırada Nice'in Dolberg'in attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.