Taraftar istedi; Trabzonspor düşünüyor: Nwakaeme

Orsic'in sakatlığının ardından Trabzonspor'un tüm planları bozulurken, yönetim hedeflenen transferleri en kısa sürede bitirmek için mesai harcıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Taraftar istedi; Trabzonspor düşünüyor: Nwakaeme
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28 Temmuz 2023 09:26
Trabzonspor'da artık tek gündem transfer. Orsic'in sakatlığının ardından Teknik Direktör Bjelica, "Hem Trezeguet'nin hem de Orsic'in yerini doldurmak için çalışmalarımız sürüyor" demecinin ardından tüm gözler yönetime çevrildi.

Slovenya kampının bitiminin ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili kafile hazırlıklarına burada devam ederken, bordo-mavili idareciler de Bjelica'nın raporu doğrultusunda transferleri en erken şekilde takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

NWAKAEME DE MASADA

Taraftarın isteği doğrultusunda Nwakaeme ismi de masaya yatırılırken, yönetimin birçok oyuncu ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

 

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