Taraftar ıslıkladı, oynamak istemedi!

Giresunspor - Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısında taraftarları tarafından ıslıklanan Karadeniz ekibinin kalecisi Onurcan Piri, ikinci yarıya çıkmak istemedi ve devrede kaleye Ferhat Kaplan geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taraftar ıslıkladı, oynamak istemedi!
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24 Nisan 2023 18:17
Süper Lig'de Giresunspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maçta ilginç bir olay yaşandı.

Karadeniz ekibinin kalecisi Onurcan Piri, ilk yarının 4-0 bitmesinin ardından ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi. Giresunspor'da ikinci yarıda kaleye Ferhat Kaplan geçti.

2. GOLDEN SONRA ISLIKLANDI!

Giresunsporlu taraftarlar, yenilen ikinci golde kalesini terk eden ancak topa dokunamayan Onurcan Piri'yi ıslıkladı. Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Onurcan'ı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.

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