Taraftar ıslıkladı, oynamak istemedi!

Süper Lig'de Giresunspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maçta ilginç bir olay yaşandı.
Karadeniz ekibinin kalecisi Onurcan Piri, ilk yarının 4-0 bitmesinin ardından ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi. Giresunspor'da ikinci yarıda kaleye Ferhat Kaplan geçti.
2. GOLDEN SONRA ISLIKLANDI!
Giresunsporlu taraftarlar, yenilen ikinci golde kalesini terk eden ancak topa dokunamayan Onurcan Piri'yi ıslıkladı. Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Onurcan'ı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.
Karadeniz ekibinin kalecisi Onurcan Piri, ilk yarının 4-0 bitmesinin ardından ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi. Giresunspor'da ikinci yarıda kaleye Ferhat Kaplan geçti.
2. GOLDEN SONRA ISLIKLANDI!
Giresunsporlu taraftarlar, yenilen ikinci golde kalesini terk eden ancak topa dokunamayan Onurcan Piri'yi ıslıkladı. Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Onurcan'ı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.
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