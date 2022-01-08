Taraftar, Galatasaray'a sahip çıkacak

Galatasaraylı taraftarlar, Giresunspor mücadelesinde takımı yalnız bırakmayacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Taraftar, Galatasaray'a sahip çıkacak
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08 Ocak 2022 10:26
Galatasaray'da yönetimin bilet fiyatlarını 25 ile 250 TL arasında belirlemesi Giresunspor maçına ilgiyi artırdı.

Takımın kötü gidişatından memnun olmasalar da taraftarların, Giresun maçında sarı-kırmızılı ekibe tam destek vermesi bekleniyor.

Ayrıca taraftarların, son dönemde yönetimle arasında sorun olduğu öne sürülen, hatta istifası konuşulan Fatih Terim'den yana tavır koyacakları belirtiliyor.


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