Taraftar, Galatasaray'a sahip çıkacak

Galatasaray'da yönetimin bilet fiyatlarını 25 ile 250 TL arasında belirlemesi Giresunspor maçına ilgiyi artırdı.
Takımın kötü gidişatından memnun olmasalar da taraftarların, Giresun maçında sarı-kırmızılı ekibe tam destek vermesi bekleniyor.
Ayrıca taraftarların, son dönemde yönetimle arasında sorun olduğu öne sürülen, hatta istifası konuşulan Fatih Terim'den yana tavır koyacakları belirtiliyor.
Takımın kötü gidişatından memnun olmasalar da taraftarların, Giresun maçında sarı-kırmızılı ekibe tam destek vermesi bekleniyor.
Ayrıca taraftarların, son dönemde yönetimle arasında sorun olduğu öne sürülen, hatta istifası konuşulan Fatih Terim'den yana tavır koyacakları belirtiliyor.