Tribünler, Diagne'yi istedi

Galatasaray 1-0 öndeyken taraftarlar, ismini bağırarak Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin oyuna girmesini istedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tribünler, Diagne'yi istedi
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17 Ekim 2021 19:09
Galatasaray taraftarı, Mbaye Diagne'nin oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın 82. dakikasında sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken taraftarlar, ismini bağırarak Senegalli futbolcunun oyuna girmesini istedi.

Tecrübeli golcü, 87. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdikten sonra taraftarların desteği sürdü.


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