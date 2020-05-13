TAPDK Sigara Fiyatları (13 Mayıs 2020)

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

sigara fiyatları

sigara fiyatları

JTI sigara fiyat listesi



Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL



Philip Morris sigara fiyatları



Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Lark Reserve: 14.50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,50 TL



British American Tobacco sigara fiyat listesi



Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL



TURKTAB sigara fiyat listesi



Violet Menthol – Slims: 15 TL

Winner Slims – Family: 13 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL

HD Blue Slims – Family: 12,50 TL

HD Katkısız RED: 12 TL

HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL

President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL

President Queen Size Family: 11,50 TL

Vigor: 12 TL

Point Blue: 11,50 TL

Medley: 11,50 TL

MMC: 12 TL

Hazar: 11 TL





Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.Tiryakiler,konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu. İddianın yalanlanması sonrası dolayısıylaaynı kaldı. 2020 yılında sigara fiyatlarındaki son durum ise aşağıdaki sigara fiyat listesi ile verildi...