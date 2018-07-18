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Tanzanya Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

Tanzanya Futbol Federasyonu Başkanı Wallece Karia, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaynak: DHA
Tanzanya Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret
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18 Temmuz 2018 16:27
Tanzanya Futbol Federasyonu Başkanı Wallece Karia, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Riva'da gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş tarafından Başkan Wallece Karia'ya A Milli Takım forması hediye edildi.

Başkan Wallece Karia, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde de bulundu.

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