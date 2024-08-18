Tansu Yaan: ''Sivasspor'da aile havası var''

Tansu Yaan, Sivasspor'un Kayserispor galibiyetini aile havası ve Bülent Uygun'un liderliğine bağlayarak, oyuncuların bu zor süreçte hocaya moral vermek için özveriyle oynadıklarını ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Tansu Yaan: ''Sivasspor'da aile havası var''
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18 Ağustos 2024 01:28
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor, Kayserispor'u 1-2 mağlup ett. Sivasspor'un Yardımcı antrenörü Tansu Yaan, "Şu anda Sivasspor'da başkanından altyapısına kadar inanılmaz bir aile havası var. Bunu sağlayan da Bülent hoca" dedi.

Ayrıca Tansu Yaan teknik direktörleri Bülent Uygun'un kızının sağlık sorunları nedeniyle uçağa yetişmek için stattan erken ayrıldığını söyledi.

Maçın ilk bölümünde rakibin araya attığı toplara engel olamadıklarını belirten Yaan, Bülent Uygun'un oyuncuları uyarmasıyla oyunu daralttıklarını ifade etti.

Bülent Uygun'un Süper Lig'i iyi analiz ettiğini vurgulayan Yaan, şunları kaydetti:

"Şu anda Sivasspor'da başkanından altyapısına kadar inanılmaz bir aile havası var. Bunu sağlayan da Bülent hoca. Çok sağduyulu bir insan. Şu zor durumda bile gelip takımın yanında maça çıktı. Şu anda da uçağa yetişmek için alelacele yola gidiyor. Kızının yanına gidiyor. Kızı hala yoğun bakımda. Futbolcular zaten buna istinaden çok özverili oynadı. Hocaya bunu armağan etmek, hocayı bir an olsun mutlu edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Hepsine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kayserisporlu futbolculara da oyunu çirkinleştirmedikleri için teşekkür ediyoruz. İleriki maçlarda da başarılar diliyoruz."

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