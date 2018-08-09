Tansu Çiller modeli! Hakem soyadını değiştirdi...

A Klasman hakemi Onur Karabaş, 2013 yılında evlendiği eşi Seda Özütoprak'ın soyadını mahkeme kararı ile kullanmaya başladı.Türkiye Futbol Federasyonu Bilgi Bankası'da da adı "Onur Özütoprak" olarak değişti. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller de eşinin soyadını kullanıyordu.Onur Özütoprak'ın bir dönem Balıkesirspor Futbol Şube Sorumluluğu görevini de yürüten babası eski futbolcu Nejdet Karabaş'ın Ankara'da kaldığı otelde ölü bulunmasının ardından böyle bir karar aldığı da iddialar arasında yer alıyor