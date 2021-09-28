Tanju Çolak: 'Recep Mamur'u hiç unutmayacağız'

Türk Futbolunun efsane isimlerinden 'Kral' lakaplı Tanju Çolak, merhum Başkan Recep Mamur'u unutmadı. Türkiye'nin önde gelen menajerlerinden Hakan Şirin ile birlikte Mamur'un mezarını ziyaret eden Tanju Çolak, bol bol dua etti.



Tv1'i de başsağlığı için ziyaret eden Çolak ve Şirin, efsane başkan Recep Mamur hakkında görüşlerini paylaştı. Mamur'un Türk futbolu için büyük kayıp olduğunu söyleyen Tanju Çolak, "Başkan Mamur ile ilgili o kadar güzel şeyler var ki. Garibanlar için, Türk futbolu için gerçekten büyük bir kayıp. Kalbi güzel, hizmetleri güzel, pırıl pırıl bir insan aramızdan çok erken ayrıldı. Saygı ve sevgi adamıydı. Adam gibi adamdı. Yaptıkları ile Kayseri'ye Kayserispor'a ve ülke ekonomisine önemli katkıları oldu. Nur içinde yatsın. Unutmayacağız." diye konuştu.



KAYSERİSPOR TESİSLERİ 'KÜMES' GİBİYDİ



Futbolun önde gelen menajerlerinden biri olan Hakan Şirin ise, efsane Başkan Recep Mamur ile bir anasını paylaştı.1997 yılında başkan Mamur ile tanıştıklarını söyleyen Şirin, "Recep Başkanın aramızdan erken ayrılması gerçekten büyük bir kayıp. Futbol ve iş dünyasında büyük başarılara imza atmış bir isimdi Recep Başkan. 1997 yılında Kayserispor Tesisleri'ne gittiğimde 'kümes' gibiydi. Sayın Mamur bu tesisleri saray gibi yaptırdı. Büyük emekler harcadı. Melek gibi bir insandı. Kalbi pamuk gibiydi. Kayseri gerçekten büyük bir ismini kaybetti. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.



HABER: FARUK AYDEMİR



