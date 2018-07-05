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Tanju Çolak, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor'da başkanlığa Murat Sancak'ın gelmesinin ardından ilk icraat Sportif direktörlük oldu.

Kaynak: AA
Tanju Çolak, Adana Demirspor'da
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05 Temmuz 2018 16:04
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un sportif direktörü Tanju Çolak oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirilmiştir." ifadesi kullandı.

Mavi-lacivertlilerin Çarşamba günü düzenlenen olağanüstü genel kurulunda, başkanlığa Murat Sancak seçilmişti.

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