Tanguy Ndombele sahaya iniyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ndombele, bu akşam yapılacak olan antrenmanda takımla birlikte çalışacak. Taraftarla buluşmak için sabırsızlanan Fransız yıldız, "Galatasaray'da olduğum ve burada oynayacağım için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tanguy Ndombele sahaya iniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2023 07:25
Son güncelleme 07 Eylül 2023 07:26
Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyor.

Fransız orta saha, Galatasaray'da birçok başarı kazanmak istediğinin altını çizdi.

Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor

Yaz boyunca aradığı 8 numarayı İngiltere'de bulan ve Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayan Galatasaray'da, Milli ara sonrası ilk idman bu akşam yapılacak. Yeni transfer Ndombele de bu antrenmanda takıma katılacak, yeni arkadaşlarıyla tanışacak. 26 yaşındaki futbolcu, yeni formasını giyip sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirterek, "Galatasaray'da olduğum ve burada oynayacağım için çok mutluyum. Bakambu ile arkadaşız. Kulüp hakkında iyi şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.

'Başarı için savaşacağım'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da değerlendiren Fransız orta saha, "Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri. Grubumuz zor gibi görünse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray'la birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım" açıklamasını yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery