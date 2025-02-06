Taner Yapağıcı: "Tecrübe kazanmaya çalışıyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 yenilen Kasımpaşa'da 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Taner Yapağıcı: 'Tecrübe kazanmaya çalışıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2025 15:39
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 yenilen Kasımpaşa'da 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yapağıcı, "İyi mücadele ettik ama skordan mutlu değiliz. Bu maçların tecrübe kazandıracağını biliyoruz. Tecrübelerden biri de basit hatalar yapmamak ve daha iyi oynamak. Topa sahip olmaya çalışıyoruz. Bunu da bölüm bölüm iyi yaptık. Hatalarımız oldu ama bu maçlar bize tecrübe kazandıracak. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery