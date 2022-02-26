Taner Taşkın: 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, hem mücadele hem oyun anlamında iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.



Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir takımı yendik. İyi hazırlanmıştık. Bizim için 6 puan değerinde bir maçtı. Hem mücadele hem oyun anlamında oyuncularım her istediğimizi sahada gösterdi." diye konuştu.



Rakiplerine çok az pozisyon verdiklerini vurgulayan Taşkın, "Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. 2. golü bulamayınca savunma yapmamız gerekti. Bazen 1-0 kazandığınız maç 5-0'lık galibiyetlere bedeldir. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Korkulu rüya görmemek için emin adımlarla tırmanıyoruz." ifadelerini kullandı.





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