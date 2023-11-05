Taner Taşkın: ''Verimli geçmeyen bir maçı kazandık''

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Altay'ı 2-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Oyun ve mücadele anlamında çok verimli geçmeyen bir maçı kazanmasını bildik." dedi.



Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın ilk yarısında verimli bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.



İç sahada rakibe çok pozisyon vermemeleri gerektiğini belirten Taşkın, şöyle konuştu:



"İkinci devre daha inançlı bir takımımız vardı. Bulduğumuz goller ve girmiş olduğumuz pozisyonlar oldu. İkinci yarıdaki pozisyonları değerlendirebilseydik skoru daha rahat hale getirebilirdik. Bu ligde kolay olarak adlandıracağımız hiçbir maç yok, oyun ve mücadele anlamında çok verimli geçmeyen bir maçı kazanmasını bildik. Bunun için mutluyum, oyunumuzu ve mücadelemizi daha iyi hale getirebiliriz. Şu anda 3. sıradayız, amacımız kalan 6 haftada alabildiğimiz kadar çok puan almak istiyoruz. Bize destek veren taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum."



