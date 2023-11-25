Taner Taşkın: ''Telafi edecek takımımız var''

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Bugün çok önemli bir 3 puanı kaybettik ama bunun telafisini yapacak bir takımımız var." dedi.



Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, rakiplerini iyi analiz etmelerine rağmen anlık motivasyon kaybı nedeniyle gol yediklerini söyledi.



Maça iyi başlamadıklarını belirten Taşkın, şöyle konuştu:



"Maçın ikinci devresinde daha istekli oynadık ve oyuncularımız maçı çevirmek için ellerinden geleni yaptı. Girmiş olduğumuz birçok pozisyon var fakat golü bulamadık. Bugün çok önemli bir 3 puanı kaybettik ama bunun telafisini yapacak bir takımımız var. Oyuncularım da biz de çok üzgünüz. Acilen bir sonraki maça odaklanmak zorundayız. Devre arasına kadar en yüksek puanı toplayıp pozisyonumuzu da en iyi yerde tutmak istiyoruz. Kaybettiğimiz 3 puan için de taraftarımızdan özür diliyoruz."





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