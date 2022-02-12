Taner Taşkın: "Takımımdan memnunum"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, 0-0'lık Beypiliç Boluspor beraberliğini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taner Taşkın: 'Takımımdan memnunum'
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12 Şubat 2022 17:03
Spor Toto 1. Lig'de Beypiliç Boluspor'la 0-0 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın ise her takım için deplasmanda alınan puanların önemli olduğunu belirtti.

Puansız geçen her haftanın kayıp olduğunu dile getiren Taşkın, "5 haftadan beri yenilmeyen bir takımımız var. Bu da bizi sevindiriyor. Bugün golsüz bitti. Takımın mücadelesinden oyun düşüncesinden son derece memnunum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Boluspor'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

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