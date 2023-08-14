Taner Taşkın: ''Savaşıp mücadele ettik'

Sakaryaspor teknik direktörü Taner Taşkın: Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamarda bulundu.



Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, iki takımın da mücadeleye dayalı olağanüstü bir oyun oynadığını, ilk devre iki takımın da "net" olarak nitelendirilebilecek bir pozisyonunun olmadığını, dengeli bir oyunun sahaya yansıdığını dile getirdi.



İkinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtabildiklerini aktaran Taşkın, "Sonuçta golü bulduk. Golü bulanın kazanacağı bir maçtı. Oyun disiplininden 90 dakika kopmadık, savaşıp mücadele ettik. İkinci devre defans bloğumuz da hata yapmadı. Buraya gelen, bizi destekleyen taraftarımızı boynu bükük göndermediğimiz için mutluyuz, galibiyeti onlara hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.



