Taner Taşkın: ''Savaşıp mücadele ettik"

Sakaryaspor teknik direktörü Taner Taşkın: Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Taner Taşkın: ''Savaşıp mücadele ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 01:24
Sakaryaspor teknik direktörü Taner Taşkın: Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamarda bulundu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, iki takımın da mücadeleye dayalı olağanüstü bir oyun oynadığını, ilk devre iki takımın da "net" olarak nitelendirilebilecek bir pozisyonunun olmadığını, dengeli bir oyunun sahaya yansıdığını dile getirdi.

İkinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtabildiklerini aktaran Taşkın, "Sonuçta golü bulduk. Golü bulanın kazanacağı bir maçtı. Oyun disiplininden 90 dakika kopmadık, savaşıp mücadele ettik. İkinci devre defans bloğumuz da hata yapmadı. Buraya gelen, bizi destekleyen taraftarımızı boynu bükük göndermediğimiz için mutluyuz, galibiyeti onlara hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery