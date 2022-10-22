Taner Taşkın: 'Rakibin bileğini bükemedik'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın Pendikspor'a kendi sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.



Takımının 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik aldığına dikkati çeken Taşkın, şöyle devam etti:



"Bugün iyi günümüzde değildik. Takım halinde iyi oynamadık. Eksiklerimiz vardı. Ön tarafta alternatifimiz yoktu. Rakibimiz hak ederek, doğru oynayarak bizi yendi. Tebrik ediyoruz. Bükemediğin bileği öpeceksin. Biz rakibimizin bileğini bugün bükemedik. 8 maçtır üst düzey oynayan bir takımın zaman zaman böyle oynamaya hakkı var."





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