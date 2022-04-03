Taner Taşkın: 'Oyuncularımı canıgönülden kutluyorum'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, oyuncularını kutladığını, kalan haftalarda 40 puan barajını aşıp tamamen rahatlamak istediklerini söyledi.



Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorluk derecesi yüksek bir maça çıktıklarını belirterek, "Kaybedersek sıkıntıya girebilirdik, kazanırsak rahatlayacaktık. Gerçekten çok stresli maçlar kolay değil, bir de bugün ramazan ayının birinci günü oyuncularımızın yüzde 80'ni oruç tutuyordu. Dün akşam 20 kişi birlikte sahura kalktık, Allah'a şükürler olsun onlar tutmak istediler, biz de engellemedik." diye konuştu.



Maçın ilk 15 dakikasında Bursaspor'un daha iyi oynadığını aktaran Taşkın, "Daha sonra doğru pozisyon almaya başladık, daha canlı bir oyun ortaya çıktı. Pas bağlantılarını kestik ve yakalamış olduğumuz bir kontratakla da devreye 1-0 galip girdik. İkinci devrede daha istekli oynayan bizdik, golü bulduk 2-0 oldu. Tam rahatladık derken bu sefer biz kontrataktan bir gol yiyince kalan 20 dakikanın bizim adımıza zor geçtiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Taşkın, maçın kolay olmadığını ancak kazanmanın çok önemli olduğunu kaydederek, "Son 20 dakikada olağanüstü bir mücadele vardı. Takım savunmasını iyi yapan bir Keçiören vardı. Oyuncularımı canıgönülden kutluyorum, oruçlu halde bu şekilde mücadele etmeleri gurur vericiydi. Şimdi rahat bir nefes aldığımızı söyleyebilirim. Kalan haftalarda toplayabildiğimiz en yüksek puanı toplayıp öncelikle ilk hedefimiz şu 40 puan barajını aşıp tamamen rahatlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.





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