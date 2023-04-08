Taner Taşkın: 'Oyuncularım savaştılar'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, oynattığı bütün oyuncuların kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini söyledi.



Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, kendileri için en önemli maçlardan birisi olduğunu dile getirdi.



"Eksik oyuncularımız vardı." diyen Taşkın, "Bugün bunu neticeye yansıtıp takım olduğumuzu göstermek istiyorduk. Neticesinde görev verdiğim bütün oyuncular sonuna kadar görevlerini yerine getirdiler. Tabiri caizse savaştılar, kazandılar, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.



Taşkın, bir gazetecinin Burak Süleyman'ın ilk yarıda oyundan alınmasına ilişkin soruya şu cevabı verdi:



"Penaltı ve frikikler için maçtan önce herkese talimat veririm onların dışında kimseyi topun başında görmeyeceğim diye. Frikikte Nalepa'nın vurması gereken yerde kendisi vurmak istedi, sonra ben müsaade etmeyince hiç beklemediğim bir reaksiyonla karşılaştım. Burak bizim için çok kıymetli bir çocuk. Aslında o karakterde bir oyuncu değil. Burada otorite sahibi benim, otoriteyi bir kere deldirirsem bunun arkası sürekli gelir. Bu zamana kadar hoca olarak kendimi hiç bozdurmadım bu saatten sonra da kimseye bozdurmaya niyetim yok. Herkes benim söylediğim talimat doğrultusunda işini yapacak. Benim şahsi menfaatlerim, nefsim Sakaryaspor'un önünde değil. O yüzden benim yarım dahi olsa oyuncuya ihtiyacım var. Burak mutlaka yaptığı hatayı anlayacaktır. Hiç bir zaman oyuncuyu kaybetme yönüne gitmeyiz. Biz bir aileyiz, biz bu işi aile içinde mutlaka çözeceğiz ama o da yaptığından ders alacak."





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