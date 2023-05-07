Taner Taşkın: 'Mesaj yerine gitmiştir'

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Pendikspor'u 3-2 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "21. hafta geldiğimizde 31 puanla 9. sırada olan bir takım aldık. Şu anda ligin bitmesine 2 hafta var, 62 puanımız var. 31 puan da biz toplamışız." dedi.



Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, müsabakayı değerlendirmek istemediğini söyledi.



Taraftarlardan Ertuğrul Soner'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Taşkın, şöyle konuştu:



"Futboldan çok çok daha önemli şeyler var. Tabii ki insanlar galibiyet, coşku bekliyor ama maalesef ben çok maçın içinde değilim bugün, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Hiçbir şey futboldan daha değerli değil, keşke aramızda olsaydı da biz mağlup olsaydık. Bir tek şey söyleyeceğim, 21. hafta geldiğimizde 31 puanla 9. sırada olan bir takım aldık. Şu anda ligin bitmesine 2 hafta var, 62 puanımız var. 31 puan da biz toplamışız. Mesaj yerine gitmiştir inşallah."





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