Taner Taşkın: 'Maçın gerçekçi hakkı beraberlikti'

Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından konuştu.



Taşkın, Denizlispor karşısında çekişmeli bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayarak, "Maçtan önce çok iyi analiz yaptık. Denizlispor'un attığı gollerin yüzde 40'ının yan toplardan olduğunu tespit ettik. Bu yüzden özellikle yan toplara çok çalıştık. Maçın gerçekçi hakkı beraberlikti. Golü biz bulduk ve biz galip geldik." ifadelerini kullandı.



Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini aktaran Taşkın, "Rakibimiz sıcak bölgede olduğu için çok iyi bir mücadele vereceklerdi. Saha ve seyirci avantajını iyi değerlendireceklerdi. İlk devre çok dengeli geçti. İki takım da ofansif anlamda birbirini çok hırpalamadı. Ancak ikinci devre biz derli toplu oynadık." değerlendirmesinde bulundu.



Taşkın, galip geldiklerini için mutlu olduklarını dile getirerek, "Denizlispor da çok iyi mücadele etti. Gerçekten iyi bir takım. 13-14 tane oyuncuları var. İyi mücadele ediyorlar. Biz Sakaryaspor olarak daha aktif olmamız, daha iyi oyun oynamamız lazım. Bugün bence çok iyi bir oyun yoktu ama sahada kaybetmek istemeyen bir oyuncu gurubu vardı. Oyunumuzu geliştirmek için daha fazla çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

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