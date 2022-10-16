Taner Taşkın: 'Maç konuşma vakti değil'

2-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada 41 vatandaşın hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Dün akşamdan beri inanın maçla ilgili kafamızda hiç bir şey yoktu. Çok üzüntülüyüz bizim en son aldığımız bilgiye göre 41 kişi hayatını kaybetti. Bugün maçla ilgili bir şey konuşmaktan haya ederim." dedi.



Galibiyetin güzel olduğunu maç değerlendirmesi yapmak istemediğini vurgulayan Taşkın, "Bizler gerçekten kolay para kazanan insanlarız, oyuncular ve teknik adamlar. Ama ekmeğini taştan çıkartan insanların bu şekilde hayatları pahasına çalışmalarına çok çok üzülüyorum, bazen de utanıyorum. Gerçek kahramanlar, gerçek delikanlılar, bu ekmeğini taştan çıkartan yurttaşlar diye düşünüyorum. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Bugün bir galibiyet aldık, hepsi bu kadar." diye konuştu.





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