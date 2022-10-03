Taner Taşkın: 'Lider olduk, mutluyuz'

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'yu 4-1 mağlup eden Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın Altınordu karşısında zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini, ligde daha galibiyetle tanışamayan Altınordu'nun organize bir takım olduğunu dile getirdi.



İyi bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Taşkın, "İkinci devre rakibimiz tamamen oyundan düşünce son 20-25 dakika oyunu biraz domine edebildik. Ondan öncesinde Altınordulu oyuncular da çok istekli, arzulu bir oyun ortaya koydular. Bu tarz takımlar desteklenmeli, bu tarz takımlar sürekli ligde var olmalı. İnşallah onlar da en kısa zamanda düzlüğe çıkacaklardır. Bugün aldığımız galibiyetle zannedersem lider olduk. Onun mutluluğunu bir hafta yaşayacağız. Ondan sonra içerideki Boluspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.



Maçı kazanmalarında en büyük etkenin rakip takımını önemli oyuncularının olmaması olduğunu belirten Taşkın, "Gönül arzu ederdi ki onlarla birlikte oynasaydık. Biz de de önemli bir oyuncumuz sakattı. Olawoyin bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Onun olmadığı bir ortamda maçta dört gol bulmamız tabii ki bizim için takım olduğumuzu gösteren bir ibaredir." değerlendirmesinde bulundu.





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