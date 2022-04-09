Taner Taşkın: "Korkulu rüya görmek istemiyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Genlerbirliğine 2-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taner Taşkın: 'Korkulu rüya görmek istemiyoruz'
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09 Nisan 2022 20:11
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Genlerbirliğine 2-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Hak eden taraf Gençlerbirliği'ydi, daha fazla istediler ve kazandılar." dedi.

Taşkın, oyuncularını maçtan önce uyarmalarına rağmen kontrataktan goller yediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyorduk, Gençlerbirliği de bulunduğu pozisyondan kurtulmak istiyordu. Bizim için puan da önemliydi. İlk devre bizim adımıza iyi bir oyun vardı. İkinci devrenin bizim adımıza daha iyi geçeceğini umut ediyordum. İkinci devre maçı çok daha fazla isteyen taraf Gençlerbirliği oldu. Maçtan önce kontra yakalanmamamız gerektiğini, Barış'ın çok etkili olduğunu söylemiştim. Maalesef söylediğimiz yerden, kontradan iki gol yedik. Önümüzde 7 maçımız var, kalan maçlarda toplayabileceğimiz en yüksek puanı toplayıp, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Korkulu rüya görmek istemiyoruz."

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