Taner Taşkın: 'Kazanmak için çıktık ama olmadı'

Keçiörengücü teknik direktörü Taner Taşkın, Galatasaray maçı sonrası açıklamada bulundu.Taşkın maç sonu açıklamasında Pazar günü oynayacakları Eyüpspor maçına da değinerek şu ifadeleri kullandı:"Mutlak favori tabii ki Galatasaray'dı. Amacımız oyunu çirkinleştirmek değildi.Sonradan oyuna dahil ettiğimiz oyuncularla çok doğru bir oyun oynadık. Maçı çevirebilecek pozisyonlar da bulduk. Usta ayaklarla Galatasaray kazanmış oldu. Bizim ligde sıralamadaki yerimizin tesadüf olmadığını göstermiş olduk. Galatasaray'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum, bizi burada çok iyi ağırladılar."Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, sahaya çıkmadan önce favorinin Galatasaray olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:"Buraya teslim olmaya gelmediğimizi söylemiştim. Haddimizi bilerek kompakt oynadık. Oyunu çirkinleştirmedik. Galatasaray'da usta ayaklar devreye girdi. Galatasaray'ın gol yapma becerisi olan oyuncuları çok fazla. Biz de 2 net pozisyondan birini gole çevirebilseydik uzatmaya götürebilirdik. Doğru bir oyun planı vardı. Bunu oyuncularımız güzel bir şekilde uyguladılar. Ligdeki konumumuzun tesadüf olmadığını göstermek istiyorduk. Galatasaray bizi çok güzel misafir etti, kendilerine teşekkür ederiz. Şampiyonluk yolunda başarılar dileriz. Şimdi Eyüpspor maçına hazırlanacağız. Bizim için güzel bir maceraydı. İyi bir oyunla kupaya veda ettik."