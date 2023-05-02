Taner Taşkın: 'Kazandık ama istediğim seviyede değildik'

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın galibiyete karşın takımının istediği seviyede olmadığını söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taner Taşkın, kritik bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını dile getirdi.



İlk yarıda yüzde 100'lük 2 pozisyondan yararlanamadıklarının altını çizen Taşkın, "3 haftadır kazanamıyorduk ve oyuncu grubunda stres de vardı. Ama istediğimiz aldık. Rakibimiz de can derdinde. Onlar da ligde kalmak için savaşıyor. Bu sahada Rizespor'dan, Eyüpspor'dan puan aldılar, geçen hafta Bandırmaspor'u yendiler. Bugün üstün oynadığımızı söyleyebilirim. Kazandık ama istediğim seviyede değildik." dedi.



"Ben daha canlı bir takım olmasını istiyorum." diyen Taşkın, "Bahar yorgunluğu mu oldu bilemiyorum. Kalan haftalarda 2 maçı da kazanmak için sahada olacağız. Play-off'taki yerimiz sağlam diye düşünüyorum. Play-off'a iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bugünkü görüntümüz beni çok memnun etmedi. Daha sağlam hazırlanmalıyız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Ligde kalan maçlar öncesinde takımın son durumu hakkında da bilgi veren Taner Taşkın, "Kasongo oyun içinde ağrısı olduğunu söyledi ve son 10 dakika oyundan aldık. Roshi'den 5, 6 haftadır faydalanamıyoruz. Dönmesi biraz moral oldu. Mehmet Akyüz'den faydalanmaya çalışıyoruz. 2 maçımız var. Özellikle sahamızdaki Pendik maçını kazanmak istiyoruz. Rakibimiz bizden 1 maç fazla oynayacağı için, onların da 1 maç kaybetmesi gerekiyor. Önce biz kendi işimizi yapmalıyız. Son haftaya kadar 3. sıra için şansımız devam edecek diye düşünüyorum. Daha iyi, daha diri ve daha canlı olmalıyız. Şu andaki oyun, benim tarzım bir oyun değil." şeklinde konuştu.





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