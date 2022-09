Taner Taşkın: 'İvme kazanarak gidiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, takım olarak gelişmeye devam ettiklerini söyledi.



Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynayarak üç puanı aldıklarını dile getirdi.



Geçen hafta Altay'ı deplasmanda yendiklerini hatırlatan Taşkın, "İç sahadaki ilk maçımızda ise taraftarımızı üzmüştük. Mutlaka galip gelmemiz gereken bir maçtı. Çünkü hedeflerimiz var. Yeni bir takımız. Her hafta gelişerek, daha da ivme kazanarak gidiyoruz." diye konuştu.



Bireysel bir hatadan gol yediklerini belirten Taşkın, şunları kaydetti:



"Sakaryaspor'a alan vermedik. Pozisyon vermeden birçok pozisyona girdik. Maç bizim adımıza daha farklı olabilirdi. Her şeyden önemlisi takım halinde oynamayı iyi yapan, coşkusu yerinde olan, sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubum vardı. Hepsine teşekkür ederim. Bu haftayı galibiyetle geçtik ama lig uzun bir maraton. Her hafta hanemize puan veya puanlar yazdırmak zorundayız."





