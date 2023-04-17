Taner Taşkın: "İlk yarıda sahada yoktuk"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Bandırmaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taner Taşkın: 'İlk yarıda sahada yoktuk'
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17 Nisan 2023 21:24
Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor'a 3-2 kaybeden Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Taşkın, karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir haftada 3 maç oynadığımız için biraz yorgunduk. İlk yarıda sahada hiç yoktuk. İkinci devre maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Yediğimiz üçüncü gol VAR'dan geçerli sayıldı. Bir an önce toparlanmamız lazım. Play-off'taki yerimizin çok sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Dört maçımızın en az ikisini kazanıp play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Biz bu günleri atlatırız çünkü ikinci devre oyuncuların göstermiş olduğu reaksiyon çok önemliydi."

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