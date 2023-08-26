Taner Taşkın: ''Gidecek çok yolumuz var''

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın açıklamalarda bulundu.



Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Taşkın, takıma geldiğinden beri en fazla pozisyon buldukları maçlardan biri olduğunu belirterek, "İlk 10 dakikaya baktığımız zaman 4-0 olabilirdi. Oyuna çok iştahlı başladık, çok domine ettik, sağdan, soldan, merkezden geldik maalesef bir türlü gol olmadı. Gol atamadığınız zaman maalesef rakip 1 sefer geldi kalemize ve o da gol oldu. 'Futbolun adaleti yok' diyorlar, bunu bugün yaşadık." diye konuştu.



İkinci devrede de baskılı oynadıklarını aktaran Taşkın, "İkinci penaltıda maalesef olmaması gereken bir şey oldu, bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bazı şeyler oluyor maalesef. Penaltıcımız Kasongo fakat oyuncu içeride inisiyatif kullanıp kendisi atmak istemiş ve ona müsaade etmişler, Dino da bizim için önemli oyuncu ve bize kazandıracağı çok puanlar var. Sakaryaspor olarak çok iyi bir takımımız, ekibimiz ve gidecek çok yolumuz var. Bu takımın uzayan mesafede çok çok daha iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.







