Taner Taşkın: 'Galip gelebilirdik'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, yeterli kadro derinliği bulunmadığı için oyuncuların zorlandığını belirtti.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, yeterli kadro derinliği bulunmadığı için bir haftada 3 maç oynamaya alışkın olmadıklarını, futbolcular için bu süreçte zorluk derecesi yüksek maçlar oynadıklarını söyledi.



Taşkın, iyi bir takıma karşı deplasmanda etkili oyun ortaya koyduklarına dikkati çekerek, "Galip gelebilirdik, oyundan kopmadık. 90 dakika boyunca mücadele ettik. Şimdi bu maçı unutup Erzurumspor maçına odaklanacağız. Burada galibiyete yakın olan taraftık. Bugün oynadığımız oyun bunu gösteriyor. Daha yukarıları da arzu ediyoruz. Şu anda gerçekçi hedefimiz, korkulu rüya görmeden bir an önce yukarılara çıkmak." şeklinde konuştu.





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