Taner Taşkın: 'Derede boğulmak istemiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'a 1-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son derece üzgün olduklarını aktararak, "İki haftadır 6 puan değerindeki maçları kaybettik. Geçen hafta deplasmanda iyi bir oyun kuramamıştık. Bugün ise rakibimiz tamamen savunmaya yönelmeyi tercih etti. Yapmış olduğumuz bir hatadan gol geldi. Yenemezsek yenilmememiz gereken maçlardan biriydi." diye konuştu.



Özellikle bireysel hata yapmamaları gerekirken golü yediklerini ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:



"Rakip kapalı bir oyun, 11 kişiyle defans yapmayı tercih ettiği için çok fazla pozisyon ürettiğimizi söyleyemem. Tabii ki bugün Eze'nin yokluğunu hissettik, üzgünüz. Kalan 6 haftada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Alınan mağlubiyet bizi moral anlamında da kötü etkiledi. Puan olarak rakiplerimiz de bize yaklaştı. Biz okyanusu geçtik derede boğulmak istemiyoruz. Kalan 6 haftada layık olan futbol mutlaka oynanacak ve istenen puanlar alınacaktır. Bugün bize rakibi tebrik etmek düşer."





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