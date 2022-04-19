Taner Taşkın'dan hakem tepkisi: 'Baskı altına aldı'

Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın, mağlubiyeti hakem Yiğit Arslan'ın yönetimine bağladı.



Müsabakanın ilk yarısında iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran Taşkın, "Maça iyi başlayamadık. Burada hakem faktörü de ön plandaydı. Vermiş olduğu kararlarla bizi baskı altına aldı. Kornerden yediğimiz ilk golde topun taca çıktığını gördük ama hakem korner verdi. Sonrasında da gol yedik. Verdiği penaltı çok ucuzdu. Bu da moralimizi tamamen bozdu. İlk devre maçı düzeltebilecek bir performans sergileyebilirdik ama maalesef bu hakemle oynadığımız tüm maçlarda başıma aynı şey geliyor. Daha beraberliğim bile yok, hep mağlup oluyorum. Çok samimi bir maç yönettiğine inanmıyorum." diye konuştu.



Ligde 31 maçta 38 puan toplayan başkent temsilcisinin teknik direktörü, kalan 5 karşılaşmadaki 15 puana talip olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"İlk yarıda iyi değildik ama hakem de verdiği penaltıyla mağlubiyete çanak tutmuş oldu. Devre arasında soyunma odasında çok agresif bir konuşma geçti. Oyuncular da güzel reaksiyon verdi ve golü bulduk. Girdiğimiz pozisyonlar var ama eşitliği sağlayamadık. Ümraniyespor'un iyi bir takım olduğunu söyleyelim, galibiyetlerine gölge düşürmeyelim ama bugün maçı çevirebilecek pozisyonları bulmamıza rağmen yapamadık. İkinci yarıdaki oyunumuzdan memnunum. Kalan haftalar için de bu oyun beni ümitlendirdi. Oruç tutan oyuncularım çok fazlaydı. Burada bazıları tuttu. Bu enerjiyi düşürmüştü. Kalan haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bu takım sıkıntı yaşamayı hak etmiyor. En dipten buralara kadar geldik. Takımıma güveniyorum. Kalan 5 maçtaki 15 puana talibiz. İnşallah bu takım sıkıntı yaşamayacak."





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