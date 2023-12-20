Taner Taşkın: 'Çok önemli 3 puan aldık'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Keçiörengücü galibiyeti sonrası açıklama yaptı.



Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, Ankara'dan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.



3 haftadan beri kazanamadıklarını hatırlatan Taşkın, "Mutlak galibiyet parolası ile geldiğimiz bir maçtı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ankara Keçiörengücü kendi evinde genelde iyi oynayan bir takım. Oyun ilk yarı çok dengeliydi. Rakibimize pozisyon vermedik ama geldikleri ilk atakta gol buldular." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıya iyi başladıklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:



"İkinci devre gerçekten kazanma adına sahada isyan eden bir oyuncu grubumuz vardı. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Geldiğimiz pozisyonları da gol yapmasını bildik. Çok önemli bir 3 puan aldık. İnşallah gelecek haftaki son maçı da kazanıp devreyi kapatmak istiyoruz. Bugün ayrıca benim oğlum Emir Tan Taha Taşkın'ın doğum günü. Ona galibiyetle döneceğimizin sözünü vermiştim. Allah bizi mahcup etmedi, çok şükür. Bu galibiyeti oğluma hediye ediyorum."





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