Taner Taşkın: 'Çok farklı bitebilirdi'

Bandırmaspor teknik direktörü Taner Taşkın deplasmanda kazandıkları Manisa FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte Taner Taşkın'ın açıklamaları:



"Buraya gelmeden iki haftadır kazanıyorduk. Manisa'ya galibiyet için geldik zor bir maç olacaktı. Rakibimiz de şampiyonluk amaçlıyordu, onlar adına tepki maçıydı. Bizim için ise 'yola devam' maçıydı. Oyuncularım, taktik ve disiplin olarak 90 dakika boyunca ellerinde gelenin en iyisini yaptılar. Müthiş mücadele verdiler, rakibe alan ve pozisyon vermedik. Maç çok farklı bir skorla bitebilirdi. Şimdi yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Devre arasına 5 maç kaldı onları da kazanmak için sahada olacağız."





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