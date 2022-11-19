Taner Taşkın: 'Bu sene güzel işlere imza atıyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 2-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın, oyuncularıyla bu sezon güzel işlere imza attıklarını, gayet iyi gittiklerini belirtti.



Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her maç olduğu gibi bu mücadelenin de zor geçtiğini aktararak, "Geçen hafta iyi oynayarak bir mağlubiyet almıştık. Gerçekten bu lig, zor bir lig. Kolay bir lig değil. Birçok takım, haftalık performanslar sergiliyor. Ama biz genelde şu ana kadar istikrarlı bir mücadele gösterdik." diye konuştu.



Bugün oyuncu grubunun istek ve coşkusunun üst seviyede olduğunu vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:



"Bu çocuklarla beraber bu sene güzel işlere imza atıyoruz. Şu anda ligde 24 puanla ve averajla 3. sıradayız, bizim adımıza gayet iyi gidiyor. Kalan maçlarda da ciddi puanlar toplayabilirsek üst taraflarda kendimize güzel bir pozisyon bulacağız. Bugün attığımızdan belki de iki, üç kat fazla pozisyon kaçırdık, rakibe çok fazla da pozisyon vermedik. Güzel bir galibiyet aldık ama tabii ki önümüzdeki hafta içeride final niteliği taşıyan Samsunspor maçına hazırlanmak zorundayız. Oyuncularıma teşekkür ederim, Denizlispor'a da kalan haftalarda kurtuluş yolunda başarılar dilerim."





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