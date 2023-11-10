Taner Taşkın: ''Bu şehire kupa getirmek istiyoruz''

Teksüt Bandırmaspor teknik direktörü Taner Taşkın, Manisa FK karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Taner Taşkın: ''Bu şehire kupa getirmek istiyoruz''
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10 Kasım 2023 18:18
Son güncelleme 10 Kasım 2023 18:19
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Manisa FK maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Bordo-beyazlı ekip, 12 Kasım'da yapacakları Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, kısa pas, ısınma hareketleri ve dar alan oyun çalışması yaptı.

Teknik Direktör Taner Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının iki haftadır kazandığını ve ligin 3'üncü sırasında yer aldığını söyledi.

Her hafta hanelerinde puan ya da puanları görmeyi arzu ettiklerini belirten Taşkın, Manisa deplasmanında da galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydetti.

Taşkın, ligin ilk yarısını kalan tüm maçları kazanarak kapatmayı hedeflediklerini anlatarak, "Manisa, gerçekten şampiyonluk parolasıyla hazırlanmış ancak 7 haftadan beri kazanamayan bir takım. Bu maç onlar için de son bir hamle olarak görünüyor ama bizim hedeflerimiz var. Bu doğrultuda her maçımızı son maç gibi oynamak zorundayız. Bu şehre kupa getirmek istiyoruz, onun için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Şu an için sakat ya da cezalı bir oyuncumuz yok." ifadesini kullandı.

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