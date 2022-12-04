Taner Taşkın: 'Birer puan maçın hakkı gibiydi'

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile golsüz berabere kalan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Taşkın, deplasmanda alınan bir puanın kendileri için altın değerinde olduğunu belirterek, ilk devrede pozisyon üstünlüğünün kendilerinde olduğunu, ikinci yarının ise dengede geçtiğini kaydetti.



Pozisyona girmekte zorlandıklarını, girdiklerini de sonlandıramadıklarına dikkati çeken Taşkın, "İki takım da galibiyeti istedi, oyun gitti geldi. Çok fazla pozisyon üretemezsek de seyir zevki mücadelesi yoğun bir maçtı. Mücadele, golü kim atarsa o galip olacak izlenimi verdi. Genel hatlarıyla baktığımız iki takım için de birer puan maçın hakkı gibiydi." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ