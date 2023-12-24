Taner Taşkın: ''10-20 yılda olan bir şey başımıza geldi''

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında evinde Adanaspor'a 3-2 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Kendi evimizde maalesef 2-0'dan 3-2 mağlup olduk. Bu bizim adımıza çok üzüntü verici bir durum." dedi.



Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Taner Taşkın, daha çok çalışacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Bu maçın daha evvelden ilk yarısını izleyip bu şekilde biteceğini söyleselerdi aklımızın ucundan bile geçmezdi. Belki de 10-20 yılda olan bir şey başımıza geldi. Kendi evimizde maalesef 2-0'dan 3-2 mağlup olduk. Bu bizim adımıza çok üzüntü verici bir durum. Taraftarımızın böyle şeyler yaşamaması gerekiyor, onlardan özür diliyorum. Bütün sorumluluk bana ait. Rakip üç defa geldi ve üçü de gol oldu. Demek ki bir şeyleri eksik yaptık, onları da tamamlamak benim işim. Allah'ın izniyle ikinci devreye daha iyi hazırlanıp daha iyi bir takım haline gelmek zorundayız."





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