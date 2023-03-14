Taner Sağır'dan istifa kararı

Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı Taner Sağır, görevinden istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taner Sağır'dan istifa kararı
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14 Mart 2023 00:14
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları sahibi eski milli sporcu ve Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı Taner Sağır, 1,5 yıldır bulunduğu federasyondaki görevinden tecrübelerini aktarma fırsatı verilmediği için istifa ettiğini duyurdu.

Taner Sağır yaptığı açıklamada, 2021 yılında gerçekleştirilen federasyonun seçimli genel kurulunda yönetim kuruluna girerek asbaşkan olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Olimpiyat şampiyonluğu başarısını elde eden bir sporcu olarak 2021 yılında federasyon seçimlerinde halter federasyonu yönetim kuruluna girip asbaşkan oldum. Ancak 1,5 yıldan bu yana tecrübelerimi aktarma fırsatı verilmediğinden ve olimpiyat şampiyonluğumun değer görmediği için halter federasyonu asbaşkanlık görevinden ve yönetiminden istifa ettiğimi bildiririm."

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