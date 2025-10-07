Tammy Abraham'a milil ara ilaç olacak!

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçında sağ omzundan sakatlanan Tammy Abraham, büyük özveri örneği göstererek Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



Rafa Silva ile birlikte rakibi en çok zorlayan isim olan İngiliz golcüye milli ara ilaç gibi gelecek.



28 yaşındaki futbolcunun milli arada tamamen iyileşip hazır hale gelmesi bekleniyor.







