Tammy Abraham, 90+1'de Roma'yı kurtardı

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Roma, Vitesse ile 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tammy Abraham, 90+1'de Roma'yı kurtardı
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18 Mart 2022 01:00
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında İtalyan ekibi Roma ile Hollanda temsilcisi Vitesse karşı karşıya geldi. Hollanda'da ilk maçı 1-0 kazanan Roma, İtalya'da 1-0 geriye düşmesine rağmen 90+1. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-1 bitirdi, tur atladı.

Vitesse'nin golünü 62. dakikada Maximilian Wittek kaydetti. Roma'nın golü 90+1. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

İlk maçın avantajıyla turu geçen Roma, UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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