UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında İtalyan ekibi Roma ile Hollanda temsilcisi Vitesse karşı karşıya geldi. Hollanda'da ilk maçı 1-0 kazanan Roma, İtalya'da 1-0 geriye düşmesine rağmen 90+1. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-1 bitirdi, tur atladı.
Vitesse'nin golünü 62. dakikada Maximilian Wittek kaydetti. Roma'nın golü 90+1. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.
İlk maçın avantajıyla turu geçen Roma, UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.
Vitesse'nin golünü 62. dakikada Maximilian Wittek kaydetti. Roma'nın golü 90+1. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.
İlk maçın avantajıyla turu geçen Roma, UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.